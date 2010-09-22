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Dünya

ABD ORDUSUNDA ''EŞCİNSELLİK TABUSUNUN'' KALDIRILMASI WASHINGTON (A.A)

22 Eylül 2010 02:30

-ABD ORDUSUNDA ''EŞCİNSELLİK TABUSUNUN'' KALDIRILMASI WASHINGTON (A.A) - 21.09.2010 - Amerikan Senatosu, ordudaki eşcinsel askerlerin cinsel eğilimlerini saklamalarına yol açan yasanın kaldırılması konusunda görüşme açılmasını reddetti.  Senato'daki oylamada, ABD'de büyük tartışmalara yol açan önergenin görüşülmesi Cumhuriyetçilerin çabalarıyla süresi belirsiz ertelenirken, Beyaz Saray'dan hemen yapılan açıklamada, oylamanın sonucundan hayal kırıklığı duyulduğu bildirildi. Oylamada, önergeye ''hayır'' diyen senatörlerin sayısı 56 oldu. Başkan Bill Clinton yönetimi tarafından 1993'te çıkarılan "Don't ask, Don't tell" (Ne sen sor ne ben söyleyeyim) yasasının kaldırılması yönündeki önergenin de içinde bulunduğu geniş çaplı Savunma Bakanlığı kanun teklifi üzerinde resmi görüşmeler açılması için karşı oyların 52'de kalması gerekiyordu. ''Hayır'' oyu için 41 Cumhuriyetçi senatörün blok halinde hareket ettiği belirtildi. Çıkarıldığı dönemde, ordudaki eşcinsel askerleri korumak ve bu hassas sorun için en iyi uzlaşma olarak sunulan yasa dolayısıyla, sivil hakları koruma örgütlerine göre, 14 bin civarında asker ordudan atıldı. Obama yönetimi ve Demokratlar, bu kanunun kaldırılması için büyük çaba gösterdi. Amerikalı pop yıldızı Lady Gaga da önceki gün, kanunu kaldırarak daha iyisini uygulamaya koymaya çalışan Demokratlara destek vermek amacıyla yayınladığı bir video mesaj ile ABD Kongresi'ne seslendi.

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