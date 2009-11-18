ABD ordusunda 140 intihar

Amerikan ordusunda yıl başından bu yana 140 kişinin intihar ettiği bildirildi.



General Peter Chiarelli, basın toplantısında, "Bu yıl 140 intihar vak'ası tespit edildi. Bu sayı geçen senenin toplam intihar vak'asına denk. Yıl sonuna daha 1,5 ay var. 2009 bu bakımdan rekor sayıda intihar vak'asına sahne olabilir" dedi.



Askeri yetkililer pek kabul etmese de, Irak ve Afganistan'a dönüşümlü olarak yapılan sevkıyat, Amerikan askerleri arasındaki intihar sayısının artmasında en önemli etmen sayılıyor.



Alkol, uyuşturucu ve hap kullanımının artması da diğer etmenler olarak sıralanıyor.