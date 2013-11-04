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Dünya

ABD ordusundaki doktorlar işkence suçuna ortak olmuş

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) bilgi elde etmek için tutuklulara işkence yaparken ABD ordusuna mensup doktorları kullandığı tespit edildi

04 Kasım 2013 18:51

ABD'de doktorların işkencede kullanıldıkları iddiaları üzerine açılan soruşturmanın sonuçları açıklandı. 19 uzman tarafından iki yıl boyunca sürdürülen incelemelerin ardından hazırlanan raporda, 11 Eylül saldırılarından sonra Ulusal Güvenlik Cezaevleri'nde görev yapan doktor ve psikologların Savunma Bakanlığı ve CIA'den aldıkları emirleri uygulayarak mesleki ahlak kurallarını ihlal ettikleri belirlendi.

Raporda, "tutuklulara acımasız, insafsız ve onur kırıcı muamelelerde bulunup işkence yaptıkları" tespit edilen sağlık personelinin yöntemleri arasında, "su altında tutularak havasız bırakma, uykusuz bırakma ve zorla yemek yedirme" bulunduğu da yer alıyor.

Savunma yapan sağlık personeli ise mesleki etik değerleri olan "herşeyden önce zarar vermeyin" ilkesinin burada geçerli olamayacağını, zira hasta insanları tedavi etmediklerini söyledi.

Raporda ayrıca esas sorumlunun sağlık personelinden istihbarat toplamak adına vicdani duygularını bir kenara bırakmalarını isteyen Savunma Bakanlığı ve CIA olduğu vurgulandı.

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ciaabddoktorişkenceulusal güvenlik cezaevisavunma bakanlığı

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