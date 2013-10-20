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Dünya

ABD ordusuna makineli tüfek taşıyan robot

ABD savunma sanayisinin devlerinden Northrop Grumman ile HDT Robotics, iRobot ve QinetiQ şirketlerinin geliştirdiği robot, 5 yıl sonra savaş alanlarında kullanılabilir

20 Ekim 2013 15:21

ABD savunma sanayisi, geleceğin savaş alanlarında kullanılmak üzere makineli tüfek, tank savar füzeler ve hatta roket atar taşıyan makineler geliştiriyor. Robotik teknolojisinin en son örneği ise M240 makineli tüfek taşıyan robot. Robtun, 5 yıl sonra savaş alanlarına sürülebileceği belirtiliyor.

Georgia eyaletindeki Fort Benning üssünde denenen ve ‘Robotic Rodeo’ adı verilen robot, robotik teknolojinin savaş alanlarında oynayacağı rol hakkında da ipucu verdi.

Fort Benning’de İnsnansız Yer Araçları projesinin başında yer alan Tuğgeneral Williw Smith, Wired sitesine yaptığı açıklamada, “Robotlar sadece araç değil, ekibin birer parçası. Amacımız bu robotları ekiplerin üyesi yapmak” dedi.

Smith, Rodeo’nun yaklaşık 150 metre ötedeki hedefleri vurduğu denemenin ardından elde ettikleri başarıdan memnun olduklarını ve robotu ‘5 sene içinde savaş alanlarında görmek istediklerini’ belirtti.

Northrop Grumman’ın geliştirdiği bir diğer silahlı robot olan CaMEL, otomatik silahlar, tank savar füzeler ve roket atarlar taşıyabiliyor. 3.5 galon benzinle aralıksız 20 saat kullanılabilen CaMEL, 500 kilograma yakın donanım ve mühimmat da taşoyabiliyor.

 

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