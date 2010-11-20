-ABD ORDUSU, AFGANİSTAN'DA KALABİLİR LİZBON (A.A) - 20.11.2010 - NATO'nun Afganistan'daki muharip güçleri 2014'de çekme kararı almasına karşın, ABD, kendi ordu güçlerinin 2014'den sonra da bu ülkede kalabileceğini bildirdi. NATO zirvesi için Lizbon'da bulunan, ABD Başkanı Barack Obama başkanlığındaki Amerikan heyetinden bir yetkili, bu ülkedeki ABD operasyonlarının statüsünün değiştirilmesi konusunda karar verilmesi için henüz erken olduğunu, çünkü 2014'teki geçiş sürecinin, ne gibi güvenlik ihtiyaçları doğuracağının henüz bilinmediğini ifade etti. Yetkili, her bir NATO ülkesinin, Afganistan'daki muharip görevlere son verme konusunda kendi kararını kendisinin alacağını belirtti. AP ajansı, ABD'nin bu tutumunun, Taliban güçlerine ilerleme şansı verilmemesi isteğinden ve Afgan güvenlik güçlerinin bu ülkede muharip görevleri tam olarak üstlenebilme yeterliliğine ne zaman kavuşacağının bilinmemesinden kaynaklanıyor olabileceği yorumu yaptı. -AFGANİSTAN BİLDİRİSİNDE TALİBAN'LA UZLAŞMA ARAYIŞINA DESTEK- NATO ve ortakları, Afgan hükümetinin Taliban'la uzlaşma çabalarına destek verdi. NATO zirvesinde, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücüne (ISAF) katkı veren ülke liderlerinin de katılımıyla kabul edilen Afganistan bildirisinde, "Afganistan'da kalıcı istikrarı sağlamak için uzlaşma ve yeniden entegrasyon sürecinin kilit önemde olduğu" vurgulandı. Afgan yönetiminin bu kapsamdaki girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen bildiride, "Afgan önderliğinde, şiddetten vazgeçen, terörist gruplarla bağlantılarını kesen ve Afgan Anayasası'nı kabul eden direnişle uzlaşma ve yeniden entegrasyon çabalarını desteklemeye devam edeceğiz" denildi. Bildiride, Afganistanda başarının "sadece askeri yöntemlerle elde edilemeyeceği" belirtilerek, çalışmaların sivil ve askeri aktörlerin dahil olduğu kapsamlı yaklaşımla sürdürüleceği kaydedildi. Afganistan'da halen 250 bin düzeyindeki Afgan güvenlik güçleri sayısının gelecek yıl sonunda 300 bine çıkarılmasının, 2014 sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Afgan makamlarına yetki devrinin başarısı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan bildiride, bunun için yeni eğitimcilere ihtiyaç duyulacağı dile getirildi. Belgede, NATO'nun Afganistan'la imzaladığı uzun dönemli ortaklık anlaşmasıyla, ISAF'ın mevcut misyonunun sona ereceği, 2014 yılından itibaren de Afganistan'a kapasite inşası ve zorluklarla başa çıkmada uluslararası taahhüdün devam edeceği ifade edildi.