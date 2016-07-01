ABD ordusu, trans bireylerin görev yapmasını engelleyen yasağı kaldırdı

ABD ordusunda trans bireylerin görev yapmasını engelleyen yasak kaldırıldı.

ABD Savunma Bakanı Ash Carter, ABD ordusunda trans bireylerin görev yapmasını engelleyen yasağın kaldırıldığını açıkladı.

Carter, “Halkımız ve ordu için doğru olan bu” diye konuştu.

Yeni düzenlemeye göre, trans bireylerin orduya ilk kayıtlarını yaptırması için 18 aydır kendilerini tanımladıkları cinsiyet kimliğinde olmaları bekleniyor.

Kayıtlı olan askeri personelin ise görevleri sırasında trans geçişlerini gerçekleştirmelerinin önünü açılırken, tıbbi standartlar da getiriyor.

Düzenlemeyle cinsiyet kimliği nedeniyle askeri personelin işten çıkarılması ve sözleşmesinin yenilenmemesi gibi uygulamaları da yasaklanıyor.

Düzenlemenin bir yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Savunma Bakanlığı’na göre, 1.3 milyon personeli bulunan ABD askeri kuvvetlerinde 2 bin 500 trans birey var. Ulusal Transeksüel Eşitlik Merkezi’ne göre ise bu sayı 15 bin.