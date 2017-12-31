T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD ordusu trans bireyleri yeniden kabul edecek

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Pentagon’dan yapılan duyuruya göre, iki federal mahkemenin aldığı kararla, trans bireyler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yeniden ABD ordusuna katılabilecekler

31 Aralık 2017 15:49

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Pentagon’dan yapılan duyuruya göre, iki federal mahkemenin aldığı kararla, trans bireyler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yeniden ABD ordusuna katılabilecekler.
Biri Washington’da, diğeri Virginia’da yer alan iki federal temyiz mahkemesi, geçen hafta Trump yönetiminin trans bireylerin orduya katılmasını yasaklanmasını öngören kararını askıya aldı.
Mahkemeler, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, trans bireylerin ABD ordusuna alınmasını yasaklayan kararını, Trump yönetimini temsil eden hiçbir yetkilinin katılmamadığı duruşmalarda kaldırdı.
ABD Adalet Bakanlığından bir yetkili, “Konuyla ilgili yapılan araştırmalar ABD Savunma Bakanlığı tarafından gelecek haftalarda açıklanacak. Dolayısıyla, bu geçici temyiz başlamadan önce dava açılmak yerine yönetim, Savunma Bakanlığı’nın incelemesini beklemeye karar verdi ve bu arada, bölge mahkemesindeki başkanın yasal yetkisini savunmaya devam edecektir” dedi.
Halen orduda yer alan trans bireyleri savunan avukatlar, yönetimin kararlar hakkında Yargıtay Ceza Mahkemesi\'ne itiraz etmesini beklediklerini ancak sonucun değişmeyeceğini söylediler.
Pentagon sözcüsü Heather Babb, “Mahkeme kararı gereği Savunma Bakanlığı, başvuruda bulunan trans bireylerin işlemlerini 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla değerlendirmeye başlayacak” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHAPentagondanOcakABDBiri WashingtondaVirginiadaTrumpMahkemeler ABD Başkanı Donald TrumpABD Adalet BakanlığındanABD Savunma BakanlığıDolayısıylaSavunma BakanlığınınHalenYargıtay Ceza MahkemesiPentagon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24