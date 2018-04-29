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BBC Türkçe

ABD ordusu: Trans bireylere ilişkin politikalar henüz değişmeyecek

Trump'ın trans bireylerin ordu içinde görev almasına izin verilmeyeceğini açıklaması, halen hizmet veren transların durumu tartışma yarattı. ABD Ordusu'ndan General Joseph Dunford, "Başkan'ın direktifi Savunma Bakanlığı'na ulaşana kadar varolan politikala

29 Nisan 2018 20:30

ABD ordusu, Başkan Donald Trump Pentagon'a talimat verene kadar trans bireylerin orduya hizmet etmesinin yasaklanmayacağını açıkladı.

Çarşamba günü Twitter üzerinden kararını açıklayan ABD Başkanı Trump, trans bireylerin hiçbir şekilde orduda görev alamayacağını söylemişti. Trump, "bunun çok büyük maddi maliyet ve karışıklık yaratacak olmasını" gerekçe gösterdi.

Orduda halihazırda hizmet veren trans bireylerin statüsü merak konusuydu.

ABD Ordusu'ndan General Joseph Dunford ise, yüksek komutanlara yazdığı mektubunda "Tüm personelimize saygıyla yaklaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bir CNN'in muhabirinin Twitter'dan paylaştığı General Dunford'ın mektubunda, "Başkan'ın direktifi Savunma Bakanlığı'na ulaşana kadar var olan politikalarda bir değişiklik olmayacaktır" dedi.

Obama yönetimi trans bireylerin açık bir şekilde orduda görev alabilmesinin önünü açmıştı.

Ancak Haziran ayında Savunma Bakanı James Mattis, trans bireylerin orduda hizmete alınmasının 6 ay ertelenmesini onaylamıştı.

Donald Trump sürpriz kararına ilişkin şu açıklamaları paylaşmıştı:

"Lütfen şunu kaydedin; Amerika Birleşik Devletleri trans bireylerin ordu içinde görev almasına hiçbir şekilde kabul etmeyecek ve buna izin vermeyecektir. Ordumuz, kesin ve mutlak zafere odaklanmalı, bu denli yüksek tıbbi maliyetleri olacak ve karışıklık yaratacak bir yükün altına sokulmamalıdır"

Karar, hak savunucusu gruplar tarafından sert şekilde eleştirildi.

Geçen yıl Başkan Obama yönetiminin kararıyla trans yasağını kaldırann eski savunma bakanı Ash Carter, "Ordu mensuplarını askeri yeterlilikleri dışında ölçütlerle seçmek sosyal politikaya girer ve bizim ordumuzda buna yer yoktur" diye konuştu.

2016 yılında Rand düşünce kuruluşunun tahminlerine göre ABD ordusunda aktif görevde ve yedek güçler bünyesinde 4 bin civarında trans birey bulunuyor. Ama bazı hak savunucusu kampanya grupları bu sayının aslında 10 bini aştığı görüşünde.

Rand düşünce kuruluşu geçen yılki araştırmasında trans bireylerin orduya dahil edilmesinin sağlık harcamalarında yol açacağı artışı binde 13 olarak (8 milyon 400 bin dolar) tahmin etmişti.

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