ABD ordusu ilk lazer silahını Ortadoğu’ya gönderiyor

ABD ordusu, insansız hava araçlarını düşürmede ve gemileri etkisiz hale getirmede kullanacağı ilk lazer silahını Basra Körfezi’nde faaliyete geçireceğini duyurdu.

Amerikan Donanması’ndan yapılan açıklamada, Lazer Silah Sistemi (LaWS)’ın San Diego limanında bulunan USS Dewey (DDG 105) destroyer gemisine geçici olarak yerleştirildiği belirtildi.

Gökhan Öztürk'ün Milliyet'teki haberine göre, Donanma Deniz Sistemleri Komutanlığı tarafından Donanma Araştırma Laboratuarı’nda geliştirilen ölümcül silah, denizdeki tekneleri ve insansız hava araçları başta olmak üzere havadan gelebilecek tehditleri mermi ya da füze kullanmadan etkisiz hale getirebiliyor. Donanma tarafından dün yayınlanan bir videoda, insansız hava aracının LaWS tarafından düşürülmesi yer aldı.

Lazer ışınlarına hedef olan uçağın alevler içinde kalarak denize çakıldığı görülüyor. 32 milyon dolara mal olan lazer silahı, her atışında 1 dolardan daha az elektrik maliyeti çıkarıyor.

LaWS, önümüzdeki yıldan itibaren operasyonlarda aktif olarak kullanılabilecek. İcat edildiği 1960'lardan bu yana lazerin silah olarak kullanılması tartışılıyor. Ancak bugüne kadar sadece kimya alanında faydalanılan 'katı haldeki' lazerler, daha önce hiç askeri amaçla kullanılmadı. ABD basını, silahın özellikle İran’a gözdağı vermek için bölgeye gönderileceğini iddia ediyor.