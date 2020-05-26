ABD ordusu fotoğraf yayınladı: Rusya, Hafter'e destek için Libya'ya savaş uçağı gönderiyor

ABD ordusu, Rusya'nın Libya'da Hafter güçlerini desteklemek için savaş uçağı gönderdiğini açıkladı. Açıklamada MiG-29 tipi savaş uçaklarının Hafter safında savaşan Wagner Grubu'nun kullanımı için gönderildiği bildirildi.

ABD'nin Afrika Ordu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Libya'ya gönderilen savaş uçaklarının, Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Hafter güçlerine destek vereceği belirtildi.