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Dünya

ABD ORDUSU EŞCİNSELLERE AÇILIYOR WASHINGTON (A.A)

19 Aralık 2010 01:28

-ABD ORDUSU EŞCİNSELLERE AÇILIYOR WASHINGTON (A.A) - 18.12.2010 - ABD'de eşcinsel askerlerin kimliklerini saklamadan orduda görev almalarının önündeki engellerin kaldırılması yolunda sona gelindi. ABD Senatosu, kamuoyunda "sorma, söyleme" olarak bilinen ve 17 yıldır yürürlükte olan uygulamanın kaldırılmasını içeren tasarıyı onayladı. Tasarı, Senato'da 31'e karşı 65 oyla kabul edildi. Temsilciler Meclisi'nin hafta içinde onayladığı tasarı, Senato'da da kabul edilmesiyle Kongre'deki onay sürecini tamamlamış oldu. Tasarı, ABD Başkanı Barack Obama'nın imzalamasının ardından yasalaşacak. Obama yönetimi, eşcinsel askerlerin kimliklerini saklamadan orduda görev almalarını engelleyen düzenlemenin değişmesi için uzun süredir uğraş veriyordu ve bu yasağın kalkması, Obama'nın seçim kampanyası sırasında da verdiği vaatlerden biriydi. ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton'ın döneminde, 1993 yılında hayata geçirilen ve eşcinsellerin kimliklerini gizli tutmaları koşuluyla orduda görev yapabilmelerine imkan veren "sorma, söyleme" uygulaması yüzünden, 13 binden fazla askerin ordudan uzaklaştırıldığı belirtiliyor.  

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