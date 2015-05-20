ABD ordusu cinsel saldırıda bulunanları değil, saldırıya uğrayanları cezalandırıyor

ABD ordusunun cinsel saldırılara dair tutumuna karşı bir rapor yayınlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü, cinsel tacizleri üstlerine bildiren askerlerin yüzde 62'sinin kötü uygulamalara maruz kaldığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın son yıllarda attığı adımların yetersiz olduğunun belirtildiği raporda, askerlerin cinsel tacizi bildirdikleri zaman, tehdit edildiklerini, tacize uğradıklarını, kendilerine kötü işler yaptırıldığını, terfi edemediklerini, disiplinle ve suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti.
Cinsel saldırıda bulunanların düşük oranda ceza aldığını belirten raporda, saldırıları bildiren kurbanların bundan zarar görme ihtimalinin 12 kat fazla olduğuna da dikkat çekildi.
ABD Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.