ABD ordusu, Afganistan'a '3 bin takviye asker istedi'

Amerikan ordusu ve Dışişleri Bakanlığı Afganistan'a üç bin takviye asker gönderilmesi tavsiyesinde bulundu.

Washington Post gazetesi, askeri kaynaklara dayanarak, Başkan Donald Trump'ın bu konudaki kararını 25 Mayıs'ta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinden önce vermesinin beklendiğini yazdı. Zirveye Trump da katılacak.

Haberde NATO ülkelerinden de Afganistan'a 3 ila 5 bin askerin gönderilmesinin isteneceği belirtiliyor.

Trump'ın talebe olumlu yanıt vermesinin, ABD'nin Afganistan politikasında önemli bir değişikliğe işaret edeceği belirtiliyor. Eski Başkan Barack Obama'nın politikası, ABD'nin bu ülkedeki askeri rolünün aşamalı olarak azaltılmasını öngörüyordu.

Afganistan'da halihazırda 8 bin 400 Amerikan askeri var.

Gazete, yönetimin gönderilecek asker sayısı ve Taliban'a yönelik hava saldırılarının genişletilmesi konularında yetkiyi Savunma Bakanlığı'na bırakan öneriyi olumlu baktığını belirtti.

ABD'nin Taliban'a yönelik operasyonları 2014'te sona erdirilmişti. Ancak ABD özel güçleri, Afgan ordusuna destek sağlamaya devam ediyor.

Afganistan'daki Amerikan birliklerinin komutanı Orgeneral John Nicholson Şuat'ta Senato'ya birkaç bin askere daha ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

ABD, yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'ı işgal etmişti.

Ancak Amerikalı yetkililerin askeri harekatın başlamasından 15 yıl sonra ülkede durumun kötüleşmesinden kaygı duyduğu belirtiliyor.