ABD operasyonu devretme hazırlığında

T24 - Başkan Obama ile Savunma Bakanı Gates konuştu ve Libya operasyonundaki öncü askeri rolün birkaç gün içinde müttefik güçlere devredileceği kaydedildi.



ABD Başkanı Barack Obama, Libya'ya yönelik operasyonda öncü askeri rolü birkaç gün içinde müttefik ülkelere devredeceklerini söyledi.



Şili'de bulunan Obama, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ile düzenlediği ortak basın toplantısında, operasyonun devri ile ilgili olarak, ''bu transferin birkaç gün içinde olmasını bekliyoruz, haftalar değil'' dedi.



Operasyonun amacının, sivillerin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin saldırılarından korunması olduğunu ifade eden Obama, buna karşın ABD politikasının, ''Kaddafi'nin yönetimden ayrılmasını amaçladığını'' kaydetti.



Benzer bir açıklama da Savunma Bakanı Robert Gates'ten geldi.



Rusya'da bulunan Gates, Rus İnterfaks ajansına verdiği röportajda, ABD'nin Libya'ya yönelik operasyondaki katılımının çok yakın zamanda azalacağını belirterek, Libya'ya karşı oluşturulan ittifakın Muammer Kaddafi'yi öldürmek gibi bir hedef koymasının ise yanlış olacağını kaydetti.



ABD'nin Libya'daki hava savunma sistemlerini etkisiz bırakmak için bu ülkeye yönelik operasyonda hava kuvvetlerini ve donanmasını kullanmayı kabul ettiğini vurgulayan Gates, "Bunun ardından diğer ülkelerin hava kuvvetleriyle birlikte uçuşa yasak bir bölge oluşturuldu. Bu yüzden operasyonun ilk 2-3 günü gerçekten de önemli rol oynadık ve çok yakın zamanda bu rolümüzün azalmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Gates, ABD Başkanı Barack Obama'nın Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin Libya toprakları üzerinde kalmasını istemediğini çok net bir şekilde ifade etmesinin önemli olduğunu kaydetti.



Libya halkının Kaddafi olmadan çok daha iyi koşullara sahip olacağına herkesin emin olduğunu belirten Gates, "Ama buna yine Libyalıların kendilerinin karar vermesi gerekiyor. Eğer hükümetten bir saldırı olmazsa ve bu konuda bir şansları olursa sanırım onlar da bunu tercih edecektir. Ben silahlı kuvvetleri Kaddafi'yi öldürme hedefiyle oraya göndermenin yanlış olacağına inanıyorum" dedi.









