ABD önseçimlerinde sürpriz sonuç



Cumhuriyetçi Parti içinde muhafazakâr kanadın önde gelen temsilcilerinden Teksas Senatörü Ted Cruz, oyların yüzde 24'ünü toplayarak ilk sırada yer aldı. Cruz'u yüzde 24'le Donald Trump izledi. Trump, ilk açıklamasında, "İkinci sırada yer almaktan onur duydum" dedi. Üçüncü sıradaki Florida Senatörü Marco Rubio, yüzde 23 oy oranıyla Trump'ı çok yakından izledi. Rubio, "Seçim kampanyasında partiyi yeniden birleştireceğim" dedi.

İki aday adayı havlu attı

Demokrat Parti'de eski vali Martin O'Malley başkan aday adaylığından vazgeçtiğini duyurdu. O'Malley'e verilen oy oranı yüzde 1'i dahi bulmadı. Böylece Demokratlar'daki aday sayısı Hillary Clinton ve Bernie Sanders olmak üzere ikiye düştü. Cumhuriyetçi Parti'de de Mike Huckabee yarıştan çekildiğini açıkladı.

Sırada New Hampshire var

Seçimlere önümüzdeki hafta kuzeydoğudaki New Hampshire eyaletiyle devam edilecek. Anketlere göre Demokrat Parti'de Sanders bu eyalette önde gidiyor. 74 yaşındaki senatör Sanders'in memleketi, komşu Vermont eyaleti. Cumhuriyetçi Parti'de ise Trump açık arayla başı çekiyor.

Obama'nın halefi 8 Kasım'da seçiliyor

45. ABD Başkanı Barack Obama'nın halefi 8 Kasım'da yapılacak seçimde belirlenecek. Obama yeni başkanın yemin töreninin yapılacağı ocak ayı ortasına kadar görevi sürdürmeye devam edecek.