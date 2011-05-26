-ABD, ÖNERİYİ GÜVENİLİR BULMADI DEAUVILLE (A.A) - 26.05.2011 - ABD, Libya'nın ateşkes önerisini güvenilir bulmadı. Beyaz Saray milli güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes, G-8 zirvesinin yapıldığı Fransa'da gazetecilere açıklamasında, Libya'nın BM'nin kararlarına uymadığını bu sebeple ABD'nin askeri operasyona devam edilmesinden yana olduğunu söyledi. Rhodes, Libya kuvvetlerinin hala yerleşim yerlerine saldırma durumunda olduğunu belirtti. Independent gazetesinde bugün yeralan bir haberde, Libya Başbakanı El Bağdadi Ali El Mahmudi'nin NATO üyesi bazı ülkelere bir mektup gönderip, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği tarafından denetlenecek ve kontrol altında tutulacak bir ateşkes çağrısı yaptığı bildirilmiş, İspanya da bu haberi doğrulamıştı.