T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, ÖNERİYİ GÜVENİLİR BULMADI DEAUVILLE (A.A)

26 Mayıs 2011 21:36

-ABD, ÖNERİYİ GÜVENİLİR BULMADI DEAUVILLE (A.A) - 26.05.2011 - ABD, Libya'nın ateşkes önerisini güvenilir bulmadı. Beyaz Saray milli güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes, G-8 zirvesinin yapıldığı Fransa'da gazetecilere açıklamasında, Libya'nın BM'nin kararlarına uymadığını bu sebeple ABD'nin askeri operasyona devam edilmesinden yana olduğunu söyledi. Rhodes, Libya kuvvetlerinin hala yerleşim yerlerine saldırma durumunda olduğunu belirtti.  Independent gazetesinde bugün yeralan bir haberde, Libya Başbakanı El Bağdadi Ali El Mahmudi'nin NATO üyesi bazı ülkelere bir mektup gönderip, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği tarafından denetlenecek ve kontrol altında tutulacak bir ateşkes çağrısı yaptığı bildirilmiş, İspanya da bu haberi doğrulamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24