ABD öncülüğündeki koalisyondan Suriye'de yönetim yanlısı güçlere hava saldırısı

Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, yönetim yanlısı güçlerin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldırı düzenlemesi üzerine, misilleme olarak hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamaya göre, yönetim yanlısı güçler, Suriye Demokratik Güçleri'nin Deyr ez Zor'daki ana merkezine bir saldırı düzenledi.

Koalisyon, SDG'lilere yönelik saldırının 'provoke edilmemiş bir saldırı olduğunu' belirtti ancak saldırıyla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, olay ardından koalisyonun Esad yönetimi yanlısı güçlere yönelik saldırısında en az 100 savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

'Esad yanlısı güçlerin, IŞİD'in 2014-2017 yılları arasında ana gelir kaynağı olan petrol sahalarını ele geçirmeye çalışıyor olmalarının muhtemel olduğunu' söyleyen yetkili, "Rejim yanlısı güçlerin, SDG'nin IŞİD'den Eylül 2017'de özgürleştirdiği toprakları ele geçirmeye çalıştığını tahmin ediyoruz" dedi.

Yetkili bazı ABD askerlerinin de saldırı sırasında olayın yaşandığı yerde bulunduğunu ancak, ABD askerlerinden ölen ya da yaralanan olmazken bir SDG'li yaralandığını söyledi.

ABD'li yetkili, uluslararası koalisyonun Rus makamlarını, bölgede SDG güçlerinin varlığına ilişkin olarak olayın çok öncesinden uyardığını da öne sürdü ve "Koalisyon güçleri engellenen saldırı öncesinde, sırasında ve sonrasında Rus mevkidaşlarıyla iletişim halindeydiler" dedi.