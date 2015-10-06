ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri IŞİD'in silah ve mühimmat depolarını vurdu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Musul'un Sincar ilçesinde IŞİD'e ait silah ve mühimmat depolarını vurdu. Peşmerge kuvvetlerinde görevli Yüzbaşı Şirzad Zaholi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Musul'un Sincar ilçesinde IŞİD'e ait 2 hedefe hava saldırısı düzenlediğini belirtti.



Zaholi, koalisyon güçlerinin saldırısı sonucu tamamen yıkılan yerlerin IŞİD tarafından silah ve mühimmat depoları olarak kullanıldığını ve saldırının ardından her iki yerden de patlama sesleri duyulduğunu dile getirdi.



Koalisyon güçlerinin ayrıca Sincar'ın güneyindeki El-Biac kentine de hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Zaholi, saldırıda ölen ve yaralananların olabileceğini aktardı.



Öte yandan, Enbar ilinde terör örgütü IŞİD militanı 7 kişinin öldürüldüğü, IŞİD'e ait bir silah deposunun imha edildiği bildirildi.



Irak Federal Polis Şefi Korgeneral Raid Şakir Cevdet, federal polise ait bir gücün Ramadi'nin doğusunda IŞİD'e ait 3 yere saldırı düzenlediğini kaydetti.



Cevdet, saldırıda 7 IŞİD militanının öldürüldüğünü, bir silah deposu ile bir aracın imha edildiğini dile getirdi.