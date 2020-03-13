ABD ön seçim sürecinde 'Koronavirüs' tartışmaları: Biden ve Sanders etkinlikleri iptal etti, Trump miting düzenledi

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ABD'de iki partinin de ön seçim süreci sürerken ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının bir anda artış göstermesi, adayların seçim kampanyalarının ne tür adımlar atması gerektiği konusunda tartışma yarattı.

Demokrat Parti aday adayları Bernie Sanders ve Joe Biden, Cleveland kentinde düzenleyecekleri mitingleri "sağlık yetkililerinin tavsiyesi doğrultusunda" iptal etti. Yarışın kader günlerinden biri olacak pazar günkü canlı yayın tartışmasının da seyircilerin ve medya mensuplarının alınmayacağı bir stüdyoda yapılması kararlaştırıldı.

Öte yandan tekrar Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan mevcut Başkan Donald Trump, 2016'da olduğu gibi kalabalık mitinglere dayalı bir şeçim kampanyası yürütmeye devam ediyor. Büyük kalabalıklardan kaçılması yönünde yapılan açıklamalara rağmen Trump'ın seçim kampanyası, haftaya perşembe günü bir "seçim koalisyonu" başlatma amacıyla Trump'ın konuşacağı dev bir miting çağrısında bulundu.

44. ABD Başkanı Barack Obama'nın eski baş stratejisti David Axelrod, "Kamu sağlığı uzmanları bizi kalabalıklar konusunda uyarırken, ülkenin başkumandanı bir miting organize ediyor. Bu ne tür bir mesaj veriyor?" diye sordu.

Kampanyalar, Trump'ın tekrar seçilme planları için çok önemli bir rol oynuyor. 2016 seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton'ın ziyaret etmediği noktaları belirleyip burada büyük mitingler düzenlemişti. Birçok siyasal bilimci, Trump'ın anketlerde çok geride olmasına rağmen Clinton'ı yenmesine bu tekniğin önemli rol oynadığını düşünüyor.

Politico'nun aktardığına göre Trump'ın seçim kampanyası, mitingleri veri toplamak için de kullanıyor. Habere göre Trump 2020 kampanyası düzenlenen mitinglere katılan her kişinin ismini ve iletişim bilgilerini kayıt altına alıyor. Şu ana kadar 1.4 milyon kişinin bilgilerinin kayıt altına alındığı belirtildi. Trump'ın mitinglere son vermesi bu veri akışını kesebilir.

ABD'de şu ana kadar bin 701 Koronavirüs vakası görüldü ve 31'i Washington eyaletinde olmak üzere 40 kişi hayatını kaybetti. ABD'de Washington, California ve New York gibi eyaletlerde 'acil durum' ilan edildi.