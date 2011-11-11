ABD, ölen askerlerini çöpe atmış

T24 - Amerikan basını, Afganistan'da ölen askerlerin ceset parçalarının yakılıp bir moloz gömme merkezine atıldığını ortaya çıkardı. Aileler öfkeli.





Olayın geçtiği yer, Delaware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü. Buradaki askeri morg, Afganistan’dan gönderilen askerlerin kimlikleri ile ölüm nedenlerinin belirlenmesinden ve cenazelerin gömülmek için hazırlanmasından sorumlu. Ancak hava kuvvetleri yetkililerinin yaptığı soruşturmalar 2003-2008 yılları arasında ceset parçalarının burada yakılarak küllerinin Virginia’daki çöp alanına atıldığını ortaya çıkardı. Üstelik bu uygulamadan ölen askerlerin ailelerine de bilgi verilmediği belirlendi. Amerikan Hava Kuvvetleri yetkilileri Washington Post’un yayınladığı soruşturma raporlarını doğruladı.

Asker eşleri tepkili



Bu işlemin savaş alanında bulunan ve kimliği belirlenemeyen ceset parçalarıyla sınırlı olduğunu belirten Hava Kuvvetleri Personel Müdürü Tuğgeneral Darrell G. Jones, “O dönem ceset parçaları yakılıyor. Ardından asker bir taşeron tarafından atık gömme alanına naklediliyordu. Bu konudaki uygulamalarımız artık iyileşti” dedi. 2006’da Irak’ta ölen kocasına ait parçaların çöpe atıldığını öğrenen Gari-Lynn Smith adlı Amerikalı kadın ise “şaşırdım ve iğrendim” dedi. Gari-Lynn Smith çöpe atma işleminden bu bahar haberdar edildiğini söyleyerek “Kocamın ölümüyle ilgili içimi rahatlatan tek şey onun Dover’a götürülüp onurlu, sevgi ve saygı dolu bir şekilde defnedileceğini bilmekti.



Onun çöplüğe atıldığını söylediklerinde yıkıldım” diye konuştu. Çöplük alanı işleten firma yetkilileri ise askeri yetkililerin “atığın mahiyetinden” kendilerini haberdar etmediğini dile getirdi.