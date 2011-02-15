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Dünya

ABD OLAĞANÜSTÜ HALİN KALKMASINDAN YANA WASHINGTON (A.A)

15 Şubat 2011 10:00

-ABD OLAĞANÜSTÜ HALİN KALKMASINDAN YANA WASHINGTON (A.A) - 15.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır'da, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasından sonra ülkenin kontrolünü devralan ordunun tavrını memnuniyetle karşıladığını ve 30 yıldır ülkede süren olağanüstü hali kaldıracağını umduğunu belirtti. El Cezire kanalının sorularını yanıtlayan Clinton, "Olağanüstü halin ne zaman kalkması gerektiğini söylemek bana düşmez, kararı verecek olan ve bu süreci yürütecek olan Mısır halkıdır, ABD'nin taleplerinden biri olağanüstü halin kalkmasıdır" dedi. Clinton, sözlerini "Mısır ordusunun buraya kadar aldığı önlemler güven verici ama daha yapılacak çok iş var" diye sürdürdü. Mısır'da, Yüksek Askeri Konsey Pazar günü yaptığı açıklamada, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri bitinceye kadar ülkenin yönetimini devraldığını açıklamış, ancak 1981 yılında Devlet Başkanı Enver Sedat'ın hayatını kaybettiği suikastten beri süren olağünüstü halin ne zaman kaldıracağını belirtmemişti.

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