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Deutsche Welle

ABD öğrencinin ölümünden Kuzey Kore'yi sorumlu tutuyor

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'li öğrenci koma halinde getirildiği ülkesinde hayatını kaybetti. Başkan Trump 22 yaşındaki Warmbier'in ölümünden Pyongyang rejimini sorumlu tutuyor.

20 Haziran 2017 10:48

Kuzey Kore'de 17 ay tutuklu kaldıktan sonra ülkesine dönen 22 yaşındaki Amerikalı yüksek okul öğrencisi Otto Warmbier'in ailesi oğullarının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Doktorların beyninde hasar teşhis ettikleri Warmbier ABD'ye getirildiğinde bitkisel hayata girmiş olduğu ve gözlerini açabilen ve göz kırpabilen Warmbier seslenmelere ve hareketle yapılan jestlere tepki göstermediği belirtildi.

Warmbier'in komaya girmesinin nedenleri henüz açıklık kazanmadı. Pyongyang yönetimi ABD diplomatlarına Warmbier'in tutukluluğu sırasında ağır gıda zehirlenmesi geçirdiğini ve uyku hapı aldıktan sonra bir daha kendine gelmediğini bildirmişti.

Trump: ABD'li gencin ölümünden Pyongyang sorumludur

Bu açıklama ABD'de şüpheyle karşılandı. Tıp uzmanları tarafından, beyindeki hasarın oksijensizlikten kaynaklanmış olabileceği ve Warmbier'in başında travmaya yol açabilecek darp izlerine rastlanmadığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump da Warmbier'in ölümünden Kuzey Kore'nin sorumlu olduğunu savundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD Kuzey Kore rejimini bir kez daha, son kurbanına kederlendiğimiz gaddarlığından dolayı kınamaktadır", denildi. Turmp, Warmbier'in ailesine taziyelerini iletti.

Warmbier'in ebeveyni oğullarının ölümünden Kuzey Kore'yi sorumlu tutuyor. Ailenin medyaya yaptığı açıklamada, ‘Kuzey Korelilerin yaptıkları korkunç ve acı verici muamelenin maalesef böyle bir sona yol açtığı' dile getirildi.

"Kuzey Kore'ye gitmeyin"

Otto Warmbier 2016 yılının Ocak ayında Kuzey Kore'de tutuklanarak 15 yıl çalışma kampına kapatılma cezasına çarptırılmıştı. Komünist rejim Warbier'in Kuzey Kore devletine karşı suç işlediğini öne sürmüştü.

Warmbier kaldığı oteldeki bir pankartı söküp çalmakla suçlanmıştı. Yılbaşını geçirmek için Pyongyang'a giden Warmbier dönüş için 2 Ocak'ta uçağa binmek üzereyken gözaltına alınmıştı.

17 ay Kuzey Kore'de kalan Warmbier bir hafta önce ABD'ye getirilmişti. Warmbier'in serbest bırakılması için ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ABD'nin Kuzey Kore maslahatgüzarlığını yürüten İsveç yoğun girişimlerde bulunmuştu.

Kuzey Kore'de tutuklu ABD'liler

ABD Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'deki diğer üç Amerikalı tutuklunun da serbest bırakılması için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. ABD vatandaşları resmi makamlar tarafından Kuzey Kore'ye gitmemeleri için uyarılıyor. Dışişleri bakanı Tillerson'ın sözcüsü geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'de suç unsuru sayılmayan fiillerin Kuzey Kore'de en ağır şekilde cezalandırıldığını söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/ dpa/afp/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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