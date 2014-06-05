ABD, Obama'nın fitness görüntülerini konuşuyor

Polonya'yı ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama'nın, başkent Varşova'da kaldığı otelin spor salonunda çekilen görüntüleri Amerikan kamuoyunda günün konusu oldu.

Kulağında kulaklık, üstünde siyah eşofman takımı ile genel olarak ağırlık çalışan Başkan Obama'nın görüntülerinin aynı salonda bulunan bir kişi tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılması, 'Başkan Obama böyle mi korunuyor' yorumuna yol açtı. Daha önce birçok skandala imza atan ABD Gizli Servisi'nin eleştiri yağmurlarına tutulduğu haber ve yorumlar üzerine, Gizli Servis Sözcüsü bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Sözcü Ed Donovan, ABD Başkanı Barack Obama'nın Varşova'da kaldığı otelin spor salonunda herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşamadığını belirtti. Donovan, otelin spor salonundaki öteki kişilerden salondan ayrılmaları istenmediğini belirtti ve "Kendilerine fotoğraf yada video çekme konularında da bir kısıtlama getirilmedi. Çekilen video da Başkan'ın yemek yediği lokantalarda bulunan kişiler tarafından çekilen videolardan farklı değil" diye konuştu.

Değişik ağırlık ve hareketlerle 45 dakikalık egzersizini koşu bandında bitiren Obama'nın zaman zaman esnemesi de görüntülere yansıdı. Genellikle ABD'de basketbol oynarken görüntülenen Başkan Barack Obama'nın internette yayınlanan görüntüleri, kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Avrupa turunun ilk durağı Polonya'da Ukrayna Devlet Başkanı seçilen Petro Poroşenko ile görüşen Obama, düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya 5 milyon dolarlık ek yardımda bulunacaklarını açıklamıştı.