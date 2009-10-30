T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, Obama'nın asker selamını tartışıyor

Obama, Afganistan’da ölen 18 Amerikan askerinin tabutlarına selam durdu.

30 Ekim 2009 02:00

Afganistan'da  özellikle son aylarda artan can kayıpları sıkça eleştirilen ABD Başkanı Barack Obama, Delaware eyaletinde Afganistan’da ölen askerlerin cenazelerinin hava üssüne getiriliş törenine katıldı.

Aynı zamanda ABD ordusunun da başkomutanı olan Obama’nın, 18 tabut geçerken “çakı gibi” hazır olda beklemesi ve bir asker disipliniyle selam vermesi, günün konusu oldu. Muhalifleri tarafından da Başkan, “ölen askerler üzerinden şov yapmakla” suçlandı. Ancak bazı yorumculara göre Başkan’ın üzüntüsü suratından anlaşılabiliyor. Afganistan’da 4 gün önce iki Amerikan helikopteri çarpışmış, 7 askerle devlete bağlı üç “uyuşturucuyla savaş dairesi” personeli ölmüş, yola Taliban’ın yerleştirdiği bombadan da 8 asker yaşamını yitirmişti. 2001’de başlayan Afganistan operasyonunda, 977 ABD askeri yaşamını yitirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24