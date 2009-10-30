ABD, Obama'nın asker selamını tartışıyor

Afganistan'da özellikle son aylarda artan can kayıpları sıkça eleştirilen ABD Başkanı Barack Obama, Delaware eyaletinde Afganistan’da ölen askerlerin cenazelerinin hava üssüne getiriliş törenine katıldı.



Aynı zamanda ABD ordusunun da başkomutanı olan Obama’nın, 18 tabut geçerken “çakı gibi” hazır olda beklemesi ve bir asker disipliniyle selam vermesi, günün konusu oldu. Muhalifleri tarafından da Başkan, “ölen askerler üzerinden şov yapmakla” suçlandı. Ancak bazı yorumculara göre Başkan’ın üzüntüsü suratından anlaşılabiliyor. Afganistan’da 4 gün önce iki Amerikan helikopteri çarpışmış, 7 askerle devlete bağlı üç “uyuşturucuyla savaş dairesi” personeli ölmüş, yola Taliban’ın yerleştirdiği bombadan da 8 asker yaşamını yitirmişti. 2001’de başlayan Afganistan operasyonunda, 977 ABD askeri yaşamını yitirdi.