ABD, nükleer silah sistemlerini disketlerle çalıştırıyor!

ABD'de nükleer silahları kontrol eden sistemlerde hâlâ 1970'lerden kalma bilgisayarların ve 8 inçlik disketlerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Hükümete bağlı bir denetleme kurumu tarafından hazırlanan raporda, Savunma Bakanlığı Pentagon'un eski sistemlerin acilen yenilenmesi gereken yerlerden biri olduğu vurgulandı.

Raporda eski teknolojilerin bakımı için yılda 61 milyar dolar harcandığı, bu miktarın çağdaş bilgi işlem teknolojileri bütçesinin üç katı olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca savunma bakanlığının kıtalararası balistik füze sistemleri, nükleer bombardıman uçakları ve yakıt ve tanker uçaklarını koordine eden sistemlerin "8 inçlik disketler kullanan 1970'li yıllara ait IBM 1 bilgisayarlarla çalıştığı" vurgulandı.

Bilgisayar disketleri

Floppy disk" denilen 8 inçlik disketler 1970'lerde popüler oldu.

8 inçlik disketlerde 15 saniyelik ses kaydını alabilecek 237.25 KB hafıza bulunuyor

32 GB'lik standart bir USB çubuğundaki verileri kaydedebilmek için 130 bin 8 inç disket gerekiyor.

1980'lerde ise 1.44 MB veri alabilen 3,5 inçlik disketler norm haline geldi.

Dell 2003'te bu disketleri kullanan bilgisayarları üretmeye son verdi.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Valerie Henderson AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada eski sistemlerin kısaca "hala çalıştığı" için kullanıldığını söyledi.

Henderson "Sistemlerin eskidiği yönündeki kaygıları gidermek için disket kullanan sistemlerin yerini 2017 sonunda güvenli dijital sistemler alacak" dedi.

Raporda ayrıca Pentagon'un 2020'ye dek tüm sistemlerini değiştirmeyi planladığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın da hala ilk olarak 1950'lerde kullanmaya başlanılan bir bilgisayar programlama diliyle ve bu dilin gerektirdiği donanımla çalıştığı da vurgulandı.