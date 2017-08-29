T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, nükleer bomba denemesi yaptı

Nükleer savaş başlığı olmadan kullanılan bombalar, F-15E uçağıyla atıldı

29 Ağustos 2017 19:21

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), ABD Hava Kuvvetleri ile birlikte 8 Ağustos'ta Nevada'daki Tonopah Test Üssü'nde 2 adet B61-12 güdümsüz nükleer bomba denemesi yaptığını duyurdu.

NNSA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, testler 8 Ağustos'ta Nevada'daki Tonopah Test Üssü'nde gerçekleştirildi. Nükleer savaş başlığı olmadan kullanılan bombalar, F-15E uçağıyla atıldı.

Testler sırasında bombanın nükleer olmayan özellikleri ile uçağın bombayı bırakma becerileri değerlendirildi.

​​Sputnik'in aktardığı habere göre; bombanın ömrünün uzatılma programının güvenlik ihtiyaçlarını karşılama ihtiyacıyla gerçekleştirildiği ve bu testin 2020'de hizmete alınmadan önceki denemelerin bir parçası olduğu bilgisi verildi.

ETİKETLER

ABDNevadanükleer bomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24