ABD, nükleer bomba denemesi yaptı

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), ABD Hava Kuvvetleri ile birlikte 8 Ağustos'ta Nevada'daki Tonopah Test Üssü'nde 2 adet B61-12 güdümsüz nükleer bomba denemesi yaptığını duyurdu.

NNSA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, testler 8 Ağustos'ta Nevada'daki Tonopah Test Üssü'nde gerçekleştirildi. Nükleer savaş başlığı olmadan kullanılan bombalar, F-15E uçağıyla atıldı.

Testler sırasında bombanın nükleer olmayan özellikleri ile uçağın bombayı bırakma becerileri değerlendirildi.

​​Sputnik'in aktardığı habere göre; bombanın ömrünün uzatılma programının güvenlik ihtiyaçlarını karşılama ihtiyacıyla gerçekleştirildiği ve bu testin 2020'de hizmete alınmadan önceki denemelerin bir parçası olduğu bilgisi verildi.