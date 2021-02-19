ABD: Nükleer anlaşmaya geri dönmek için İran ile görüşmeye hazırız

ABD, iki ülkenin de 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmesi için İran ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; Donald Trump yönetimi döneminde İran'ın nükleer silah üretmesini engellemeyi amaçlayan anlaşmayı terk eden ABD, Joe Biden'ın başkanlığıyla birlikte İran'a yönelik tavrını değiştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan anlaşmaya Tahran'ın anlaşmaya tam olarak riayet etmesi halinde ABD'nin de anlaşmaya uyacağını ifade etti. İran ise ilk tepki olarak ilk adımı ABD'nin atmasını istedi.

Blinken bu teklifi Paris'te bir araya gelen İngiltere, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu E3 grubu ile dün gerçekleştirdiği video konferansta dile getirdi.

"ABD, İran ile görüşmelere başlamaya hazırdır"

Ortak açıklama metninde, "Eğer İran, JCPOA kapsamındaki yükümlülüklere tekrar sıkı bir uyum gösterirse, ABD de aynısını yapacaktır ve bu amaçla İran ile görüşmelere başlamaya hazırdır" denildi.

İran, ABD'nin eski Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmayı terk etmesi ve 2018'de İran'a karşı yaptırımları tekrar devreye almasının bir yıl ardından anlaşma hükümlerinde yer alan sınırları ihlal etmeye başlamıştı.

Reuters'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili, orijinal anlaşmayı İran ile müzakere eden büyük güçler İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya'nın yer alacağı bir görüşmeye herhangi bir Avrupa Birliği ülkesi tarafından davet edildiği takdirde, Washington yönetiminin buna sıcak bakacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması halinde, İran'ın nükleer programı kapsamında attığı adımları "derhal geri alacağını" açıkladı.

Zarif, "(Eğer ABD yaptırımları kaldırırsa), derhal tüm düzeltici tedbirleri geri çekmeye hazırız. Gayet basit" dedi.

Zarif dört ülkenin ortak açıklama metnine yönelik yaptığı dünkü açıklamasında, Washington'ın ilk adımı atması gerektiğini belirtmişti. Zarif Twitter'da, "Bizim önlemlerimiz ABD/E3'ün ihlalleri üzerine alındı. Bunun etkilerinden korkuyorsanız sebebi ortadan kaldırın... Eyleme eylemle karşılık veririz" demişti.

ABD ayrıca Trump yönetimi döneminde İran'a yönelik tüm Birleşmiş Milletler yaptırımlarının tekrar başlatılması için Eylül ayında Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektubu geri çekti.