ABD, notunu indiren S&P'ye 'hesap' sordu

T24 - ABD'nin Sermaye Piyasası Kurulu SEC, ülkenin kredi notunu düşüren S&P'ye soruşturma başlattı. SEC, kuruluşa notu indirirken uyguladığı hesaplama tekniğini sordu.



ABD'de Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu (SEC), ABD'nin kredi notunu ilk kez düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) ile ilgili soruşturma başlattı.



Wall Street Journal'ın haberine göre, SEC, S&P'ye, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu ''AA ''ya indirirken uyguladığı hesaplama tekniğini sordu.



Önceden bilgi sızdırılması olasılığını da değerlendirecek olan SEC, S&P'den, ABD'nin notunun indirileceğini önceden bilen kişilerin listesini de istedi.



ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü S&P'nin kararının ardından yaptığı açıklamada, kuruluşun ABD'nin kredi notunu ''AA ''ya çekme kararını ''hatalı'' olarak değerlendirerek, S&P'nin ABD'nin kamu harcamalarındaki kesintiye yönelik 2 trilyon dolarlık yanlış hesaplama yaptığını ve hatalı bir karar verdiğini belirtmişti.

Bilgi sızmışsa lisansını kaybedecek



Kredi Derecelendirme Kuruluşları Reform Yasası'na göre, bir kredi derecelendirme kuruluşunun, resmi açıklama yapmadan önce bilgi sızdırması halinde, lisansını kaybedebilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Notu ilk kez düşürmüştü



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), 5 Ağustos tarihinde dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu, tarihinde ilk kez düşürerek ''AA ''ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti.



Kuruluş, bir kademelik not indirimine gerekçe olarak ülkenin büyüyen bütçe açığı ve artan borç miktarını göstermiş, not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirleyerek, 12-18 ay içinde ikinci bir not indirimi yapabileceği uyarısında bulunmuştu.