ABD, Noriega'yı Fransa'ya iade etti

T24 - Panama'nın eski lideri Manuel Noriega, 20 yıl hapiste kaldığı ABD'den Fransa'ya gönderildi.



ABD dışişleri bakanı Hillary Clinton, yargı sürecine dair tüm aşamaların bitmesinin ardından "teslim izni" belgesine imza atmıştı.



Noriega, Fransa'da kara para aklama suçundan 1999 yılında gıyabında mahkum edilmişti.



Ancak bu ülkede yeniden bir yargılamaya tabi tutulması bekleniyor.



Eski Panama lideri Paris'te savcılığa götürülerek tutuklama talebi kendisine tebliğ edildi.



76 yaşındaki Noriega, 2007 yılında hapis cezasının 17 yılını geride bıraktığında Panama'ya geri gönderilmesini istemişti.





Fransa'daki dava



Şubat ayında da ABD Yüksek Mahkemesi, Fransa'ya iadesi aleyhinde açtığı temyiz davasını reddetmişti.



Panama hükümeti ise ABD dışişlerinin Noriega'yı Fransa'ya gönderme konusundaki "müstakil kararına" saygı duyduklarını açıkladı.



Panama yönetimi, ancak Noriega'nın bu ülkedeki cezasını da çekmek üzere kendilerine iade edilmesini beklediklerini de ekledi.





Noriega, Panama'da da iki siyasi muhalifinin öldürülmesinden hüküm giymişti



Panama'nın eski lideri Manuel Noriega, uzun yıllar boyunca Panama'nın askeri istihbarat biriminin başında yer aldı.



Daha sonra ise 1982 yılında Ulusal Muhafızların komutanı olarak ülkenin fiili lideri oldu.



Manuel Noriega, 1960'larda CIA tarafından görevlendirilmişti.



Panama lideri 1987 yılına kadar ABD yönetimi tarafından desteklendi.



Ancak 1988 yılında ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlandı.



Bir sonraki yıl düzenlenen parlamento seçiminin ardından Noriega, ülkesinde "savaş hali" ilan etti.



Bu açıklamanın ardından Panama Kanalı'nda üslenen ABD güçleri ve Panama askerleri arasında gerginlik yaşandı.



Aralık ayı ortalarında da dönemin ABD başkanı H.W.Bush, görünürde Panama'nın başkenti Panama'da öldürülen bir ABD askerini gerekçe göstererek işgal hareketini başlattı.



Aslında bu operasyon uzun süredir planlanmaktaydı.





Fransa'daki mahkumiyet



Noriega önce Vatikan elçiliğine sığındı. Burada günlerce ABD güçleri tarafından çok yüksek sesli pop ve heavy metal müzik "bombardımanına" maruz bırakıldı.



Sonunda 3 Ocak 1990'da teslim oldu ve yargılanmak üzere Miami'ye götürüldü.



1992 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve haraç toplama suçlarından mahkum edildi.



40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza daha sonra önce 30 yıla, ardından da iyi halden 17 yıla indirildi.



Manuel Noriega 1999 yılında da, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 milyon dolar ile Paris'te lüks daireler almakla suçlanarak Fransa'da gıyabında mahkum edildi ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Noriega'nın ABD'deki cezasının bitimine kısa bir süre kala Fransız makamları Noriega'nın kendilerine iadesini istemişlerdi.







