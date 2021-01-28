ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'ndan İran'a: Önce sen taahhütlere uy, sonra biz anlaşmaya dönelim

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ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmaya dönmeden önce Tahran'ın taahhütlere uyması gerektiğini söyledi.

Resmen görevine başlamasından bu yana İran'la ilgili ilk açıklamalarında bulunan Blinken, Başkan Joe Biden'ın duruşunu desteklediğinin sinyallerini vererek, "Eğer İran JCPOA'nın zorunluluklarına tam olarak uymaya başlarsa ABD de bunu yapar" dedi.

Resmi adı Ortak Kapsamlı Aksiyon Planı (JCPOA) olan anlaşmada İran, ABD ve diğer imzacı ülkelerin yaptırımları kaldırması karşılığında nükleer programını kısıtlamıştı.

Trump, 2018 yılında ABD'yi anlaşmadan çekip İran'a yaptırım uygulayınca Tahran kademeli olarak taahhütlere uymamaya başladı.

Blinken, İran'ın taahhütlere uyması durumunda Washington'ın daha "uzun ve güçlü" bir anlaşmaya varmaya çalışacağını söyledi. Yeni Dışişleri Bakanı Blinken, bu anlaşmanın İran-ABD hattındaki bazı başka sorunları da kapsayabileceğini dile getirdi.