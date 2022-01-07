ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye geldi. Flake, havalimanında gazetecilere "Burada olmaktan mutluyum, bu hoş karşılama için de teşekkür ederim" dedi.

Flake ve eşi Cheryl Flake'in THY'nin TK 2152 sayılı uçağıyla saat 14.00'te Ankara'ya gideceği öğrenildi.

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili aday Joe Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.

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