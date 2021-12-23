ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, 7 Ocak'ta Ankara'ya geliyor: 2022'de Türk-Amerikan ilişkilerinin gündeminde hangi konular var?

Türk-Amerikan ilişkilerinde son dönemde görülen normalleşme sürecinde büyükelçilik görevini üstlenecek olan Flake'in siyasi etkisini kullanarak iki müttefik arasındaki diyaloğu etkinleştirmek ve mevcut sorunları aşmak hedefiyle Ankara'ya geleceği değerlendiriliyor. Ancak S-400'ler, Washington'un YPG'ye desteği ve demokrasi başlıkları temel sorunlar olarak gündemdeki ağırlığını korumaya devam edecek.

20 Ocak 2021'de göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamayla, Ağustos 2019'dan bu yana Ankara'da görev yapan deneyimli diplomat David Satterfield'in yerine eski Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake'i ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi adayı göstermişti.

Biden'ın, Ankara'ya, Dışişleri'nden bir kariyer diplomat yerine siyasi bir kişiliği göndermek istemesi sürpriz bir karar olarak görülmüş ve Türk hükümetinin yine bir siyasi olan Murat Mercan'ı Washington'a göndermesine yanıt olduğu değerlendirmeleri yapılmıştı.

Flake'in büyükelçiliği, 16 Ekim'de Senato Dış İlişkiler Komisyonu, 26 Ekim'de de Senato Genel Kurulu'nda Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ortak kabulüyle onaylanmıştı. Eski senatör, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katımıyla 7 Aralık'ta düzenlenen törende yemin etmiş ve görevi resmiyet kazanmıştı.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Jeff Flake, 7 Ocak'ta Ankara'ya varacak ve görevine başlayacak. Flake'in Türk makamları nezdinde görevine resmen başlamak için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunması gerekecek. Eski Büyükelçi Satterfield'in ise Flake'in gelmesinden önce Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

Ankara Flake'e olumsuz bakmıyor

Ankara, Satterfield'in yerine siyasi bir atamayla Flake'in geçecek olmasının ilişkilere olumsuz yansımasını beklemiyor. Tam tersine, Biden yönetiminin göreve gelmesinin ardından başlayan ve liderler arasında gerçekleştirilen iki yüz yüze görüşmeyle devam eden diyalog ve istişare sürecine yeni büyükelçinin katkı vereceği öngörülüyor.

Katı diplomatik kurallar ve söylemler yerine daha siyasi bir dil kullanması beklenen Flake'in Türkiye ile ilgili olumsuz bir geçmişi olmaması, hatta 2014 senesinde Demokratların sunduğu bir Ermeni soykırım tasarısına destek vermemiş olması önemli artıları olarak görülüyor. Ancak yeni büyükelçinin Türkiye ve Türkiye'yi çevreleyen geniş bölgeye ilişkin bilgisi ve deneyiminin olmaması not edilen bir dezavantaj olarak görülüyor.

Bu süreçte, Büyükelçi Flake'in en önemli yardımcılarından biri olarak Türkiye ve bölgeyi çok iyi bilen, uzun yıllar bu bölgede çalışmış olan Büyükelçilik Baş Müsteşarı Scott Oudkirk gösteriliyor. Temmuz ayında Ankara'da göreve başlayan Oudkirk, büyükelçilik web sitesinde yer alan biyografisine göre, iki görevlendirme ve bir uzatılmış geçici görev kapsamında Ankara ve İstanbul'da toplamda yedi yıl bulundu.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de görev yapan deneyimli diplomat, Bağdat'ta siyasi müsteşar olarak çalıştıktan sonra Washington'da İran İşleri Ofisi Direktörü olarak çalıştı. Oudkirk, bu görevleri sırasında IŞİD ile mücadeleye de odaklandı.

Kongre ile ilişkilerde yeni dönem olabilir mi?

Ankara'da yanıtı en çok aranan soruların başında, yeni Amerikan Büyükelçisinin Senato geçmişinin, son dönemde giderek artan bir şekilde Türkiye karşıtlığının hakim olduğu Kongre'deki bakışın değişmesine katkıda bulunup bulunmayacağı geliyor.

Cumhuriyetçi olmasına karşın eski Başkan Donald Trump'a karşı çıkan Jeff Flake, bu pozisyonuyla Demokratların saygı ve takdirine mazhar olmuş ve bu sayede Biden tarafından Türkiye gibi önemli bir ülkeye atanabilmişti.

Yeni büyükelçinin, bu avantajını Türkiye ile ilgili önemli konuların gündeme geleceği Kongre'de ne derece kullanabileceği, özellikle S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin olası bir ilave yaptırım veya Türkiye'nin satın almak istediği F-16 savaş uçaklarının onayı gibi süreçlerde nasıl bir rol oynayacağı zaman içinde görülecek gelişmeler olarak değerlendiriliyor.