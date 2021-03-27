ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırılar: 2 ölü, 8 yaralı

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ABD'de Atlanta ve Boulder'ın ardından bu sefer de Virginia eyaletinin Virginia Beach kentinde silahlı saldırılar meydana geldi.

Polis açıklamasına göre ilk saldırının düzenlendiği yerde vurulmuş 8 kişi bulundu. Polis olay yerini incelerken birkaç blok uzaktan yine silah sesleri duyuldu. Polisin, ikinci olay yerinde bir şüpheliyi vurarak öldürdüğü belirtildi. Şüpheliyi öldüren memur ücretsiz izne çıkarıldı.

Polis bir üçüncü saldırıda da birinin vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Yetkililer, saldırıların bağlantılı olmadığını düşündüklerini ifade etti.

Bir Virginia Beach polis memuru da kendisine araba çarpması sonucunda hastaneye götürüldü.

Virginia Beach Polis Komiseri Paul Neudigate, "Çok kaotik bir gece geçirdik. Birçok farklı olay mahalli vardı" dedi.

Şu ana kadar olaylarla ilgili hiçbir tutuklama yapılmadı.