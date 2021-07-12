ABD'nin Utah eyaleti, göllerine havadan balık döküyor

T24 Dış Haberler

ABD'nin Utah eyaletinde Vahşi Yaşam Kaynakları Departmanı, deniz canlısı sayısının azaldığı göllere gökyüzünden uçakla balık bırakıyor.

Kurum tarafından paylaşılan videoda ekiplerin ufak uçaklarla yerleşimden uzak noktalardaki göllere 1 yaşının altında balıklar bıraktığı görülüyor.

Utah Vahşi Yaşam Kaynakları Departmanı Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda balıkların göle bırakıldıktan sonra derinlere doğru yüzmeye başladığını belirtti.

Yapılan açıklamada uçağın içinde bir havuz olduğu ve tek uçuşta 35 bin balık taşıyabildiği belirtildi.

Uzmanlar, sıkışık havuzlarda balıkların oksijen seviyelerinin uzun süre korunmasının zor olduğunu; bu yüzden kara yerine hava yolu ile taşınmasının daha mantıklı olduğunu belirtmişti.