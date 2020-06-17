ABD'nin üç eyaleti tek günlük Koronavirüs vaka sayısı rekorunu kırdı

T24 Dış Haberler

ABD'nin güney eyaletleri Arizona, Florida ve Texas tek günlük Koronavirüs vaka tespit rekorlarını kırdı.

Salı günü Florida'da 2 bin 783, Texas'ta 2 bin 622 ve Arizona'da 2 bin 392 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayılarının artış gösterdiği üç eyalet de geçen haftalarda sosyal mesafe uygulamalarını gevşetmiş ve birçok işletmenin tekrar açılmasına izin vermişti. Bahsi geçen üç eyaletin yaptığı test sayısını da arttırdığı bildirildi.

Florida Valisi Ron DeSantis vaka sayısındaki artışı daha çok test yapılmasına bağladı ve artık tarla çalışanları ve göçmenler gibi "daha riskli" grupları test ettiklerini ifade etti. DeSantis, vaka artışının restoran ve bar gibi işletmelerin tekrar açılmasıyla bir bağlantısı olmadığını ve bu konuda geri adım atmayacaklarını ifade etti.

New York Times'ın aktardığına göre 20 ABD eyaletinde vaka sayıları son iki haftadır artış gösteriyor.

ABD'de bugüne kadar 2 milyon 200 binden fazla Covid-19 vakası görüldü ve 119 bin 132 kişi hayatını kaybetti.