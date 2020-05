ABD'nin üç büyük gazetesinden Çin'e ortak tepki: En iyi haber için birbirimizle yarışıyoruz, ancak bu konuda tek sesiz

T24 Dış haberler

ABD'nin en büyük gazetelerinden New York Times, The Washington Post ve The Wall Street, Çin'in kurumlarının muhabirlerini sınır dışı etmesine "Bırakın gazeteciler işlerini yapsın" başlıklı ortak bir açık mektupla tepki gösterdi.

Üç gazetenin yöneticisinin imzalarıyla yayımlanan açıklamada, Çin'e "ABD'li gazetecileri ülkeyi terk etmeye zorlama kararından vazgeçme" ve "bağımsız yayın organları üzerindeki baskıyı azaltma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Çin'in ve ABD'nin diplomatik anlaşmazlıklarının bedelini gazetecilerin ödediği ve "Bu durumun dünyayı kritik bir anda önemli bilgilerden mahrum bırakacağı" belirtildi.

Bugün yayınların internet sitelerinde yer alan ve Perşembe günü de basılı versiyonlarında yer alacak açıklamada bu gazetecilerin Çin'in Koronavirüs'le mücadelesini dünyaya aktardığı belirtilirken, "Bizim haber kurumlarımız rakip. Bu haber dahil en büyük haberi yapmak için birbirimizle yarışıyoruz. Ancak bu konuda tek sesiz" denildi.

Çin geçen çarşamba günü üç kurum için çalışan ve akreditasyonu 2020'de sona erecek gazetecilerin 10 gün içinde basın kartlarını teslim etmesi gerektiğini belirtmişti.