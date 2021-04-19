ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü

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ABD'nin Texas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi vurularak öldürüldü.

Pazar günü polis, "aktif silahlı saldırgan" alarmı ile çeşitli yolları kapattı.

Şehrin acil durum servisi olay yerinde üç yetişkinin kurşun yaraları sebebiyle hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın aile içi şiddet olabileceğini ifade ederken pazar akşamı itibariyle saldırganın hala yakalanmadığı belirtildi. Öldürülenlerin iki kadın ve bir erkek olduğu açıklanırken, olay yerindeki çocuğun güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi.

Austin polisi şüphelinin 41 yaşındaki Stephen Broderick olduğunu ifade etti.

ABD'de son haftalarda silahlı saldırılar tekrar artış göstermeye başladı. Son olarak geçen perşembe günü Indianapolis'teki FedEx tesislerinde 8 kişi vurularak öldürülmüştü.