El Husi, ölen Yemenli çocukların sansürlenmemiş fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında, "Pompeo ve Başkan Trump'ın politikaları sayesinde Amerikan terörü her yere ulaştı ve şimdi de Kongre'ye de ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Husilerin siyasi lideri ayrıca kendilerinin "terör örgütü" ilan etmek yerine ABD'de Kongre binasının işgalinde rol oynayan kişileri tutuklanmanın Pompeo için daha iyi sonuçlar doğuracağını belirtti.

'Barış görüşmelerine zarar verebilir'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Ansar Allah'ın "yabancı terör örgütü" ilan edilmesiyle ilgili olarak hafta başında Kongre'ye bilgi vereceklerini söyledi.

Pompeo, "Aynı zamanda üç Ansar Allah liderini; Abdülmalik el Husi, Abdülkadir Bedreddin el Husi ve Abdullah Yahya el Hekim'i de 'Küresel Teröristler' listesine almayı planlıyorum" dedi.

Yemen'de Mart 2015'ten bu yana süren iç savaşta İran Husileri, ABD'nin bölgedeki müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ise Husilere karşı savaşan Aden'deki geçici hükümeti destekliyor.

Yıllardır Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerinde kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılamadı. BM yetkilileri, ABD'nin atmaya hazırlandığı bu adımın barış görüşmelerine zarar vereceği görüşünde.

Yemen'de son yılların en büyük insani krizi yaşanıyor. Uluslararası yardım kuruluşları, binlerce çocuğun açlıktan ve birçok yetişkinin koronavirüs sebebiyle öldüğü ülkeye yardım götürülmesinin, barış görüşmelerine bağlı olduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki son günlerinde İran'a yakın gruplara karşı tavrını sertleştiriyor. ABD basınında, Trump'ın bu tavrıyla, Joe Biden'ın, başkanlığı döneminde İran'la yeniden masaya oturmasını güçleştirmeye çalıştığı yorumları yer alıyor.

Silahlı Husi grup Ansar Allah, yıllardır Yemen'in kuzeyini kontrol altında tutuyor. Ülkeye bölgedeki limanlardan ulaşan yardım kuruluşları, bu grupla işbirliği yapıyor. Nüfusun yüzde 80'inin yardıma ihtiyaç duyduğu ülkenin temel ikmal hattı Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı ve Hudeyda Limanı.