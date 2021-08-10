ABD'nin temsilcisi, 'Taliban'a baskı yapmak için' Doha'da

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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'ın Katar'da bu hafta yapılacak müzakerelerde "Taliban'a saldırılarını durdurması için baskı yapacağı" belirtildi. Taliban'ın kısa süre içinde 6 vilayet başkentini ele geçirmesi Batı'daki endişeleri tırmandırdı.

Temsilci, burada Taliban temsilcileriyle de görüşecek.

Afganistan'daki durumun görüşüleceği 3 günlük süreçte çeşitli toplantılar yapılacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükelçi Khalilzad, Afganistan'da hızla kötüleşen duruma ortak bir uluslararası yanıt oluşturmak için Doha'da olacak" denildi.

Toplantılara bölgeden ve başka yerlerden temsilcilerin de katılacağı bildirildi.