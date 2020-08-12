ABD'nin tek başörtülü Kongre üyesi İlham Omar, Demokrat Parti'den tekrar aday olmaya hak kazandı

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2018'de Rashida Tlaib ile ABD Kongresi'nde görev yapmaya hak kazanan ilk Müslüman kadınlardan biri olarak tarihe geçen ve tek başörtülü Temsilciler Meclisi üyesi olan İlhan Omar, Minneapolis'te yapılan ön seçimleri kazandı.

Omar, bu vesileyle Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi'ne bir kez daha aday olmaya hak kazandı.

AP'nin aktardığına göre Omar oyların yüzde 57'sini alırken, rakibi Antone Melton-Meaux yüzde 39'da kaldı.

Omar, Kasım'da Minnesota'nın 5. Kongre Bölgesini Washington'da temsil edebilmeye devam edebilmek için Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerini kazanan Lacy Johnson ile yarışacak.

2018'de yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazanan 4 azınlık mensubu kadın (Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Presley, Ilhan Omar) "The Squad" adıyla dünya ve ABD basınında geniş yer bulmuştu. Tlaib ve Ocasio-Cortez de bu sene girdikleri ön seçimleri kazanarak tekrar aday olmaya hak kazandı.