ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye'nin İdlib'deki askeri varlığını destekliyoruz

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bir kez daha Vaşington'un Türkiye'nin İdlib'teki askeri varlığını desteklediğini vurguladı.

Atlantik Konseyi'nin gerçekleştirdiği dijital toplantıdan sonra konuşan Jeffrey, "Türkiye'nin askeri varlığını ve ateşkesi güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

Jeffrey, "Türklerin İdlib'deki terör örgütlerine baskı uygulamaya devam edeceğini umuyoruz. Bazı çatışmalar oldu" dedi.

Rusya, Türkiye ve İran şu anda İdlib'de süren ateşkesin garantörlüğünü yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Müttefiklerimizle, Suriye'deki birçok konuda yakından çalıştık. Özellikle Resulayn-Tel Abyad bölgesinde güvenliği sağladıktan sonra burada güzel işler çıkardık. İdlib ve Suriye'nin de ötesinde, Türkiye ve ABD arasında daha derin bir iş birliği için her zaman alan vardır" açıklamasında bulundu.

Kalın, İdlib'de varılan ateşkes konusunda da ,"Bu ateşkesi koronavirüs salgınından önce yapmış olmaktan mutluyuz. İdlib'de bir tarafta kaos ve panik varken bir taraftan da pandemi olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşkesin devam ettirilmesinden dolayı mutluyuz" diye konuştu.