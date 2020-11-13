ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'deki ABD askeri sayısını gizlediklerini doğruladı; Biden'a Trump'ın Orta Doğu politikasını takip etmeyi tavsiye etti

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Görevi bırakmaya hazırlanan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Seçilmiş Başkan Joe Biden'a Orta Doğu'da Donald Trump'ın politikalarını takip etmesini tavsiye etti.

Öte yandan Jeffrey, ekibinin ABD'nin üst düzey liderlerini Suriye'deki asker sayısı konusunda sık sık yanılttığını söyledi. Jeffrey, "Suriye'deki gerçek asker sayımızı hiçbir zaman tam olarak açıklamadık" diye konuştu. Trump 2019'da ülkede 200 asker bırakacağını söylemişti. Jeffrey sayının bundan "çok daha fazla" olduğunu ifade etti.

Defence One sitesine konuşan Jeffrey, Trump'ın 2018'in Aralık ayında aniden Suriye'den asker çekme kararını "50 yıllık kariyerimde gördüğüm en tartışmalı hamle" olaraka nitelendirdi.

Jeffrey, bu karara rağmen Suriye'de ABD'nin yaptıklarını bir "başarı hikayesi" olarak nitelendirdi: "Rusya ve Suriye'ye toprak vermedik, IŞID'in tekrar bir araya gelmesini önledik"

2016'da aday olduğunda Trump'ın seçilmesine karşı çıkan "Never Trump" (Asla Trump) mektubuna imza atan Jeffrey, o dönemde Orta Doğu'da Trump'ın sunabileceğinden başka bir politikaya ihtiyaç duyduklarına inandığını söyledi.

Trump'ın Orta Doğu'daki "realpolitik" yaklaşımının başarılı olduğunu ifade eden Jeffrey, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Biden'a da benzer politikalar izlemesini tavsiye etti. "Orta Doğu'daki ABD müttefikleri başka bir başkan seçmek zorunda kalsa Biden'ı seçerdi" diyen Jeffrey, yeni yönetime "ülkeleri değiştirmeye çalışmama" tavsiyesinde de bulundu: "Suriye'yi Danimarka'ya çevirmeye çalışmayın".

ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt müttefiklerini "terk ettiği" iddiasını kabul etmediğini dile getiren kıdemli diplomat, "Washington'daki kimse Kürtlere Türkiye'ye karşı bir askeri garanti vermedi" diye konuştu. Jeffrey, ABD'nin sadece Suriye'deki Rus paralı askerlere karşı böyle bir taahhüt verdiklerini ifade etti.