ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Şam'daki büyükelçiliğini açarsa BAE'ye de yaptırım uygulanır

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam ile ilişkilerini normalleştirmeye çalışmaya devam etmesi durumunda yaptırımlara maruz kalacağını ifade etti.

Bu hafta itibariyle Beşar Esad hükûmetine uygulanmaya başlayan "Sezar Yasası" yaptırımları kapsamında BAE'ye de yaptırım uygulanabileceğini ifade eden Jeffrey, "Abu Dabi, Esad rejimiyle ilişkilerini normalleştirmelerine karşı olduğumuzu biliyor" diye konuştu.

BAE'nin Şam'daki büyükelçiliğini açma girişimleriyle ilgili olarak Jeffrey, "Onlar bağımsız bir devlet, istediklerini yapabilirler. Ancak onlara bunun çok kötü bir fikir olduğunu düşündüğümüzü bildirdik" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, normalleşme girişimlerinin iç savaşı sona yaklaştırmayacağını dile getirdi.

Jeffrey, hangi ülkeden olursa olsun herhangi bir kişi veya kurumun Şam ile iş birliği yapmaya çalışması durumunda yaptırımlara maruz kalacağını ifade etti.