"ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görevi bıraktı, Biden liderliğinde Washington'un Suriye politikasının değişmeyeceğini söyledi"

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevini bırakıp emekli olma kararı aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat'a göre Jeffrey; Avrupalı, Arap ve Suriyeli Arap yetkilileri arayıp görevinin sonra erdiğini söyledi. Habere göre Jeffrey, konuştuğu yetkililere Biden'ın Başkan olması durumunda ABD'nin Suriye politikasının değişmeyeceğini söyledi.

Rudaw English'e konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nden (ENKS) İbrahim Bir, Jeffrey'nin son günlerde kendi ve Suriye'deki diğer muhalefet partilerini arayarak emeklilik kararının bildirdiğini ifade etti.

İki basın kuruluşu da Jeffrey'nın yerine yardımcısı Joel Rayburn'ün geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Jeffrey son açıklamasında, "PKK kadrosunun Suriye'den çıktığını görmek istiyoruz. Bu, Türkiye ile Suriye'nin kuzeydoğusunda var olan gerginliğin temel nedeni. Biz bu gerginliği azaltmak istiyoruz. Çünkü kuzeydoğu dışındaki tüm bölgelerde Türkiye ile çok yakın koordinasyon içinde çalışıyoruz. Kuzeydoğuda bile dediğim gibi Türkiye ile askeri açıdan bir anlaşmamız var" ifadelerini kullanmıştı.