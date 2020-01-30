ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, uluslararası kriz kapıda

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunurken, "700 bin kişi Türkiye'ye doğru harekete geçti. Bu durum uluslararası bir krize neden olabilir" dedi.

Basın toplantısında konuşan Jeffrey, Suriye rejimi ve Rus savaş uçaklarının son üç gün içinde Suriye'nin İdlib bölgesine 200 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Jeffrey, yaklaşık 700 bin kişinin Suriye'nin kuzeydoğusundan yerinden edildiğini, Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişilerin uluslararası bir krize neden olabileceğini söyledi.