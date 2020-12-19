ABD'nin Seçilmiş Başkanı Biden, pazartesi günü canlı yayında Koronavirüs aşısı yaptıracak

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ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve eşi Jill'in pazartesi günü kameralar karşısında Koronavirüs aşısı yaptıracağı açıklandı.

Biden'ın Beyaz Saray basın sözcüsü olacak Jen Psaki, "Biden'ın daha önce de söylediği gibi halka aşının güvenli olduğuna dair açık bir mesaj vermek bizim için önemli" dedi.

Biden çifti aşıyı Delaware'de henüz açıklanmayan bir lokasyonda yaptıracak. Bidenlar aşı olduktan sonra sağlık çalışanlarına teşekkür eden bir organizasyon düzenleyecek.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff, olası yan etkileri Bidenlarla aynı anda yaşamamak için aşıyı sonraki hafta olacak.

ABD Gıda ve Sağlık İdaresi (FDA), geçen hafta Pfizer/BioNTech aşısına acil durum onayı vermişti. Bu cuma günü de Moderna aşısına onay verildi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de eşiyle birlikte aşıya güveni artırmak için bu hafta canlı yayında aşı yaptırmıştı.