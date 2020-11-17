ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden: Çok kara bir kış geçireceğiz

T24 Dış Haberler

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump ile seçilmiş Başkanı Joe Biden, Moderna'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının neredeyse %95 oranında etkili olduğunu açıklamasının ardından farklı öngörülerde bulundu.

Dün akşam bir basın toplantısı düzenleyen Biden, Moderna'dan gelen haberlerin "çok yüreklendirici" olduğunu ancak geçiş döneminde Trump hükûmetinin ocak ayında göreve gelecek Demokrat yönetimle çalışmaması durumunda "daha çok insanın ölebileceğini" söyledi.

Biden, "Çok kara bir kış geçireceğiz. İşler kolaylaşmadan önce çok daha zorlaşacak" diye konuştu.

Öte yandan Trump, Pfizer'inkinde olduğu gibi yine aşının başarısından pay çıkarmaya çalıştı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Bir aşı daha açıklandı. Bu sefer Moderna'dan. %95 etkili. Harika 'tarihçiler', lütfen Çin virüsünü bitirecek bu mükemmel keşiflerin benim yönetimimde yapıldığını unutmayın" yazdı.

Pazar günü ABD'nin en yetkili bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci, Trump'ın en az 5 aydır Koronavirüs Görev Gücü toplantısına katılmadığını söyledi. Uzmanlar, Trump'ın virüsü yenmek için tüm umutlarını aşılara bağladığı değerlendirmesinde bulunuyor.