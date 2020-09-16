ABD'nin prestijli bilim dergisi geleneği bozarak Biden'a destek açıkladı: Trump, bilimi reddediyor

ABD'nin prestijli bilim dergisi Scientific American, 175 yıllık geleneklerini bozarak ilk kez ABD Başkanlık seçimi öncesi bir adaya destek açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'bilimi reddettiğini' söyleyen dergi, 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a destek verdi.

Scientific American, 175 yıl sonra ilk kez bir başkanlık seçimi için aday desteği açıkladı. Dergide yayımlanan editoryal yazıda ABD Başkanı Trump'ın 'ABD'ye zarar verdiği ve bilim ve kanıtları reddettiği' belirtildi.

Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a destek açıklaması yer alan yazıda şu ifadeler yer aldı:

'En yıkıcı örnek de Trump'ın Covid-19 pandemisi karşısındaki dürüst olmayan yanıtı. Bu yanıt, 190 binden fazla ABDlinin hayatına mâl oldu. Trump aynı zamanda çevre korumalarına, sağlık bakımına, araştırmacılara, kamu bilim ajanslarına saldırdı'

Dergi, Trump'ın bilime ve kanıtlara bakmayı reddedişinin pandeminin ötesinde olduğunu belirtti. Trump'ın pek çok konuda bilim ve kanıtlar karşıtı açıklamaları olduğu hatırlatıldı.