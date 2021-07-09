ABD'de rekor sıcaklıklar: En az 200 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Pasifik Kuzeybatısı’nda rekor kıran sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir haftada neredeyse 200’e ulaştı. Sağlık yetkilileri Oregon’da 116, Washington’da 78 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Washington’da geçen yılın haziran ortasından ağustos ayına kadar sıcaklık bağlantılı toplam yedi ölüm yaşanmıştı. 2015 ve 2020 arasında ise Washington’da sıcaklık bağlantılı ölümler 39’da kalmıştı.

78’i gören sıcaklık ölümleriyle ilgili açıklama yapan Washington sağlık yetkilisi Dr. Scott Lindquist, “Sıcağa bağlı ölümdeki bu ani artış trajik ve insanların, ılımlı iklimiyle bilinen Pasifik Kuzeybatı’da görmeyi beklemeyeceği bir durum. Ancak iklimler değişiyor ve bunun etkisini dramatik hava etkisiyle görüyoruz” dedi.

Oregon eyaletinde ise ölümlerin çoğu Portland şehrinin Multnomah kasabasında yaşandı. Evinde havalandırma sistemi olmayan ve yardım alamayanların çoğunlukta olduğu insanlar hayatını kaybetti. Ölümlerin en genci 37, en yaşlısı 97 yaşındaydı.

Batı Kanada ve kuzey batı ABD'de, atmosferin sıcak okyanus havasını bir kapak gibi hapsetmesi anlamına gelen “ısı kubbesi”, kıyı boyunca sıcaklıkları 40 dereceye kadar yükseltti. Aşırı sıcaklıklara alışık olmayan ekosistemlerin savunmasız olduğunu belirten uzmanlar, Kanada'nın Pasifik kıyılarında 1 milyardan fazla deniz hayvanının, yoğun sıcak havalardan dolayı ölmüş olabileceğini söyledi.

Kanada’nın British Columbia eyaletinde 500 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti.