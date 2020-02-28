ABD'nin NATO Büyükelçisi: Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin güvenilir ortak olup, kimin olmadığını görmüştür

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyla ilgili olarak, "Türkiye'nin kimin güvenilir dost olup olmadığını görmesi gerektiğini" söyledi.

Hutchison, gelişmelerden haberdar olmadığını belirtti, "Ancak bu iddialar doğruysa, kimin güvenilir bir ortak olup olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve herkesin gördüğünü yürekten umuyorum" dedi.

Hutchison, "Umarım cumhurbaşkanı geçmişte olduğu kadar gelecekteki müttefiki olduğumuzu ve (Rus hava savunma sistemi) S-400'lerden vazgeçmesi gerektiğini anlamıştır. Rusya'nın ne olduğunu, şu anda yaptıklarını görüyorlar. Ve eğer Türk askerlerine saldırıyorlarsa, bu saldırı bu iki ülke arasında olan her şeye ağır basar" diye konuştu.